ПСЖ се разходи по ръба на бръснача, но докосва Топ 8

Парижани се нуждаеха от обрат, за да подчинят Монако в Шампионска лига.

псж разходи ръба бръснача докосва топ
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пари Сен Жермен погледна смело към осминафиналите в Шампионска лига. Действащите шампиони в турнира на богатите измъкнаха френския дуел, след като надделяха над Монако с 3:2 в първия мач от плейофите.

На стадион "Луи II" отборът от Княжеството влезе в ролята на лидер след попадения на Флориан Балогун и Манес Аклиуш, но Дезире Дуе на два пъти и Ашраф Хакими бяха в основата на пълния обрат за парижани. Съставът на Луис Енрике може да съжалява, тъй като Витиня изпусна дузпа през първото полувреме. Това обаче важи и за футболистите на Себастиен Поконьоли. Освен това "монегаските" останаха и с човек по-малко през първото полувреме, когато Александър Головин бе изгонен.

Реваншът е на 25 февруари (сряда) в Париж.

Домакините поставиха ударно начало и още в първата минута откриха резултата. Александър Головин центрира отляво в наказателното поле, където топката падна на главата на Фоларин Балогун, който на празна врата не сбърка.

Гостите опитаха да се отърсят от първоначалния шок, стигайки единствено до пропуски, дело на Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия.

Парижани стигнаха до ново положение в 15-та минута, когато Жоао Невеш се озова в чудесна позиция, но стреля над напречната врата.

3 минути по-късно „монегаските“ удариха отново. Балогун комбинира с Манес Аклиуш, като последният излее очи в очи с Матвей Сафонов и го преодоля, за да удвои резултата в тяхна полза.

В 22-та минута тимът от Париж можеше да върне едно попадение. Ваут Фас фаулира Кварацхелия в наказателното поле и съдията отсъди бялата точка. С изпълнението се нагърби Витиня, но не бе ефективен и Филип Кьон усети ъгъла, спасявайки неговия изстрел.

Малко след това ситуацията за действащите шампиони в турнира на богатите се влоши, тъй като Дембеле се контузи и бе заменен от Дезире Дуе.

Именно Дуре се превърна в герой в 29-та минута. Брадли Баркола намери своя съотборник и той по диагонала, а топката срещна лявата греда, за да навести вратата, пазена от Кьон.

В 35-та минута Кварацхелия стреля покрай десния страничен стълб.

В 41-та минута актуалните първенци и на Лига 1 се добраха до равенството. Дуе стреля, но Кьон се отчете с обра намеса. Топката попадна в Ашраф Хакими, който не сбърка.

В края на полувремето Симон Адингра се отчете се неточен удар по посока вратата на гостите. Последва пропуск на Кварцхелия, а Жоао Невеш стреля право в ръцете на Кьон.

Началото на второто полувреме не тръгна добре за отбора от Княжеството. Грубо нарушение на Головин срещу Витиня му струва скъпо. Първият първоначално получи жълт картон, но след намеса на ВАР Хил Малсано промени своето решение и показа червен.

Гостите се възползваха от численото си предимство и наложиха териториално надмощие. Уорън Заир стреля в аут от неудобна позиция, а в 66-та минута стрела с глава над вратата.

В 67-та минута парижани провокираха така желания обрат. След многоходова комбинация Дуе получи и с мощен шут накара Кьон да вади топката от вратата си за трети път.

Домакините можех да изравнят на бърза ръка, като Сафонов се намеси при изстрел на Денис Закария.

Домакините можех да изравнят на бърза ръка, като Сафонов се намеси при изстрел на Денис Закария.

В 81-та минута Дуе бе изведен очи в очи с Кьон, но последният внимаваше и не допусна ново попадение. Последва и пропуск на Лий Канг-ин, който стреля в страни. Витиня напомни за себе си 7 минути по-късно чудесен шанс не бе оползотворен от Витиня.

В добавеното време Канг-ин изпробва максимално рефлексите на Кьон, който и този път опази вратата си. В последните секунди и Мендеш пропусна за край на мача.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Пари Сен Жермен #ФК Монако

