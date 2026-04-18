РБ Лайпциг се изкачи до третото място след победа във Франкфурт

РБ Лайпциг записа четвърта поредна победа в Бундеслигата, след като се наложи с 3:1 като гост на Айнтрахт Франкфурт в двубой от 30-ия кръг.

С успеха "биковете“ се изкачиха еднолично на третото място в класирането с 59 точки, като изостават на пет от втория Борусия Дортмунд и имат аванс от три пред Щутгарт.

В герой за гостите се превърна младият норвежки талант Антонио Нуса, който реализира едно попадение и асистира за друго, като бе в основата на почти всичко опасно пред вратата на домакините.

Срещата започна равностойно, но в 27-ата минута Ян Диоманде откри резултата след впечатляващ самостоятелен пробив, завършил с точен удар в долния ъгъл. Малко по-късно вратарят Михаел Цетерер предотврати втори гол за гостите, отразявайки удар на Асан Уедраого.

Айнтрахт все пак стигна до изравняване в 34-ата минута, когато Хюго Ларсон се разписа с глава след центриране на съотборник.

След почивката обаче Лайпциг наложи пълен контрол. В 70-ата минута Нуса отбеляза с мощен удар от дистанция, който не остави шанс на стража на домакините. Малко преди края, в 81-ата минута, норвежецът асистира на резервата Конрад Хардер, който оформи крайното 3:1 от близка дистанция.

Серията от силни резултати затвърждава отличната форма на Лайпциг, който записа шеста победа в последните си седем мача и сериозно заяви амбиции за място в Шампионската лига през следващия сезон.