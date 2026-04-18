Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Иран отново затвори Ормузкия проток
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
РБ Лайпциг се изкачи до третото място след победа във Франкфурт

Антонио Нуса блесна с гол и асистенция при успеха над Айнтрахт

РБ Лайпциг записа четвърта поредна победа в Бундеслигата, след като се наложи с 3:1 като гост на Айнтрахт Франкфурт в двубой от 30-ия кръг.

С успеха "биковете“ се изкачиха еднолично на третото място в класирането с 59 точки, като изостават на пет от втория Борусия Дортмунд и имат аванс от три пред Щутгарт.

В герой за гостите се превърна младият норвежки талант Антонио Нуса, който реализира едно попадение и асистира за друго, като бе в основата на почти всичко опасно пред вратата на домакините.

Срещата започна равностойно, но в 27-ата минута Ян Диоманде откри резултата след впечатляващ самостоятелен пробив, завършил с точен удар в долния ъгъл. Малко по-късно вратарят Михаел Цетерер предотврати втори гол за гостите, отразявайки удар на Асан Уедраого.

Айнтрахт все пак стигна до изравняване в 34-ата минута, когато Хюго Ларсон се разписа с глава след центриране на съотборник.

След почивката обаче Лайпциг наложи пълен контрол. В 70-ата минута Нуса отбеляза с мощен удар от дистанция, който не остави шанс на стража на домакините. Малко преди края, в 81-ата минута, норвежецът асистира на резервата Конрад Хардер, който оформи крайното 3:1 от близка дистанция.

Серията от силни резултати затвърждава отличната форма на Лайпциг, който записа шеста победа в последните си седем мача и сериозно заяви амбиции за място в Шампионската лига през следващия сезон.

#ФК Айнтрахт Франкфурт # РБ Лайпциг

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
2
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много сменени членове на СИК-ове
3
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен
4
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно
5
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ и...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
4
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Европейски футбол

Лацио шокира Наполи в Неапол и доближи Интер до титлата
Лацио шокира Наполи в Неапол и доближи Интер до титлата
Брайтън си тръгна с точка от гостуването на Тотнъм с гол в добавеното време
Лориен сломи Марсилия и си осигури оставането в Лига 1
Гьозтепе изпусна победата в края след спорна дузпа срещу Коджаелиспор
Борнемут удари Нюкасъл в края и запази мечтите си за Европа
Илия Груев се появи от пейката при важен успех на Лийдс, Уулвърхямптън е пред изпадане
В Нова Зеландия започна гласуването за 52-то Народно събрание
В Нова Зеландия започна гласуването за 52-то Народно събрание
Заради дефект: Отпечатаха над 300 000 нови бюлетини
Ден за размисъл за българите в Турция
Заложническа криза в Киев - мъж уби шестима души и беше застрелян от полицията
Техеран затвори отново Ормузкия проток заради американската блокада
Няма извънредни автобуси от Турция към Кърджали за вота в неделя
Как ще гласуват българите във Великобритания?
Емили Ан Бофорт, виконтеса Странгфорд - английската лейди, която...
