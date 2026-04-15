Редица акции в страната срещу купуването на гласове. Задържани нови 5000 евро и 6000 британски паунда, също предназначени за закупване на гласове.

Двама общински съветници от Септември в област Пазарджик, са задържани за купуване на гласове. Това съобщи в своя профил в социалните мрежи главният секретар на МВР Георги Кандев. На този етап от пресцентъра на полицията съобщават само за акция, при която са извършени проверки на няколко адреса в ромския квартал на града. По време на претърсванията са иззети 19500 евро 500 паунда, два газ-сигнални пистолета и боеприпаси за тях, карти памет, тетрадки с имена на лица и адреси. Задържани са шестима мъже и една жена. Образувани са 7 бързи производства, а работата по изясняване и документиране на случаите продължава. По неофициална информация общинските съветници са Митко Минчев и Стефан Нонов. И двамата от местната коалиция, която стои зад кмета Васка Рачева.

Близо 15 000 евро, тефтер с имена и лична карта са намерени и иззети при акция в област Шумен. За престъпление против политическите права на гражданите, която се проведе. Полицаите са действали по сигнал за купуване на гласове на територията на община Каолиново. По-късно главният секретар на МВР съобщи, че парите, списъците с имена и личната карта с изтекъл срок на валидност са намерени в село Тодор Икономово. В хода на операцията са проверени лица от криминалния контингент и местни лидери, заложни къщи. Трима души са задържани, образувани са три досъдебни производства за купуване на гласове.

Трима задържани и три досъдебни производства – това е равносметката до момента от мащабната операция срещу купения вот в Сливенска област. В Твърдица е арестуван един мъж по сигнал за изборни нарушения. Полиция и жандармерия блокираха изходите на Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица. Екипи на НАП и Горското управление влязоха в заложни къщи, игрални зали и пунктове за дърва за огрев.

Деветима са задържани днес в област Благоевград. В хода на акцията са проверени стотици лица, 260 автомобила и 36 адреса, които са претърсени за наличие на списъци с имена и записани срещу тях суми пари. Съставени са 14 акта са административни нарушения. Две са образуваните досъдебни производства.