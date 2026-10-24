БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Чете се за: 03:52 мин.
С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекордна победа за Атланта в НБА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
Запази

"Ястребите" подобриха клубно постижение срещу Шарлът.

Рекордна победа за Атланта в НБА
Слушай новината

Джейлън Джонсън и резервата Арън Уигинс реализираха по 19 точки за победата на Атланта над Шарлът със 128:81 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада. Това бе най-голямата разлика при победа за Хоукс в историята на отбора. 47-те точки надхвърлиха предишния рекорд от 46, записани при успеха със 126:80 над Сакраменто Кингс на 15 ноември 2017 година.

Никейл Александър-Уокър добави 14 точки, Си Джей МакКълъм отбеляза 13, а Дайсън Даниел допринесе с 11 точки, 9 борби и 7 откраднати топки за Атланта, който спечели втори пореден мач. Наз Рийд вкара 17 точки за тима на Шарлът, който допусна 27 грешки в срещата.

Бостън се наложи при домакинството си на Ню Йорк Никс в друг мач от вечерта в НБА. Джейсън Тейтъм реализира 36 точки, включително 9 късно в четвъртата част, помагайки на Бостън да удържи късния щурм на гостуващия Ню Йорк. Той добави 9 борби и 7 асистенции за Селтикс, които вече имат победа и загуба в първите си срещи за сезона. Пол Джордж и резервата Немиас Кета отбелязаха по 15 точки, докато Дерик Уайт се включи с 12. Карл-Антъни Таунс завърши с 22 точки, 10 борби, Оу Джи Ануноби – с 20 точки, 10 борби, а Джош Харт вкара 10 точки и овладя 12 борби за защитаващия титлата си Ню Йорк Никс, който загуби първите си два двубоя за сезона.

Норман Пауъл допринесе с 25 точки, а новобранецът Кейлъб Уилсън добави 21 за гостуващия Чикаго да постигне победа над Милуоки със 131:125.

Ленърд Милър завърши с 19 точки, а Джейлън Смит се отчете с 14 точки и 13 борби за Чикаго, който успя да се съвземе след тежката загуба с 43 точки разлика от Торонто Раптърс в сряда. Тайлър Хиро бе най-резултатен за Милуоки с 34 точки.

Кайри Ървинг отбеляза най-много точки в мача - 24, при победата на Далас над Индиана със 121:105 в Индианаполис. Успехът обаче бе помрачен от контузия в лявото рамо на звездата на Маверикс Купър Флаг. Баскетболистът пострада в последната минута на първото полувреме, след като бе фаулиран в гръб от Арън Несмит. Флаг завърши срещата с 14 точки, 5 борби и 6 асистенции, докато Паскал Сиакам реализира 23 точки за Индиана.

Алперен Шенгюн вкара 29 точки, 14 от които в последната четвърт, помагайки на Хюстън да измъкне победа срещу Сан Антонио със 114:110 в друг мач от НБА. Кевин Дюрант и Амен Томпсън добавиха по 20 точки за Рокетс, които записаха втори пореден успех. Томпсън овладя и 10 борби, а в последната секунда блокира опит за стрелба на Виктор Уембаняма, което можеше да доведе до изравняване на резултата. Уембаняма се отчете 25 точки и 13 борби за Спърс, който вече са с баланс 0-2.

Остин Рийвс реализира 28 точки и добави 9 асистенции, а Лука Дончич записа 23 точки за домакинската победа на Лос Анджелис Лейкърс над Лос Анджелис Клипърс със 125:117. Лейкърс постигнаха втори пореден успех от началото на сезона. Дариъс Гарланд вкара 26 точки, а Брук Лопес добави 22 за Клипърс, който продължава с актив 1-1.

В останалите двубои от вечерта в НБА Орландо отстъпи като домакин на Минесота с 93:115, Вашингтон също претърпя домакинско поражение от Торонто със 102:112, Детройт надделя при гостуването си на Маями със 128:111, Юта спечели у дома срещу Ню Орлиънс със 120:119, Мемфис се наложи над Голдън Стейт със 111:108 като гост, а Сакраменто загуби като домакин на Портланд със 120:128.

#НБА 2026/2027 #Шарлът Хорнетс #Атланта Хоукс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
1
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
2
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
3
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш!
4
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски...
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова
5
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на...
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени в защита на журналистите след инцидента със Соня Колтуклиева
6
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме бързо правосъдие и ясно написани закони
3
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Баскетбол

Везенков измъчи Фенербахче в тъжен мач за Олимпиакос (ВИДЕО)
Везенков измъчи Фенербахче в тъжен мач за Олимпиакос (ВИДЕО)
Миньор 2015 опази крепостта си срещу Берое Миньор 2015 опази крепостта си срещу Берое
Чете се за: 03:37 мин.
ЦСКА 1948 не остави шансове на Ботев Пловдив ЦСКА 1948 не остави шансове на Ботев Пловдив
Чете се за: 02:47 мин.
Балкан не се огъна пред непримиримостта на Ямбол Балкан не се огъна пред непримиримостта на Ямбол
Чете се за: 02:27 мин.
Франция обяви състава си за предстоящите квалификаци за световното по баскетбол Франция обяви състава си за предстоящите квалификаци за световното по баскетбол
Чете се за: 01:30 мин.
Преслав Пешев: Победата ни дава криле да продължаваме да мечтаем за нещо повече в Еврокъп Преслав Пешев: Победата ни дава криле да продължаваме да мечтаем за нещо повече в Еврокъп
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
653 машини ще бъдат използвани в Бургаска област за изборите в неделя 653 машини ще бъдат използвани в Бургаска област за изборите в неделя
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Новият ВСС: Избират членовете от прокурорската квота Новият ВСС: Избират членовете от прокурорската квота
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Каква е подготовката за гласуване на българите в Турция? Каква е подготовката за гласуване на българите в Турция?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Среща на външните министри на България и Франция: Двамата обсъдиха...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Украйна съобщи, че бързата връзка със "Старлинк" е...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
БНТ със специална програма в деня на вота
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ