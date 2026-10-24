Рекордна победа за Атланта в НБА

Джейлън Джонсън и резервата Арън Уигинс реализираха по 19 точки за победата на Атланта над Шарлът със 128:81 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада. Това бе най-голямата разлика при победа за Хоукс в историята на отбора. 47-те точки надхвърлиха предишния рекорд от 46, записани при успеха със 126:80 над Сакраменто Кингс на 15 ноември 2017 година.

Никейл Александър-Уокър добави 14 точки, Си Джей МакКълъм отбеляза 13, а Дайсън Даниел допринесе с 11 точки, 9 борби и 7 откраднати топки за Атланта, който спечели втори пореден мач. Наз Рийд вкара 17 точки за тима на Шарлът, който допусна 27 грешки в срещата.

Бостън се наложи при домакинството си на Ню Йорк Никс в друг мач от вечерта в НБА. Джейсън Тейтъм реализира 36 точки, включително 9 късно в четвъртата част, помагайки на Бостън да удържи късния щурм на гостуващия Ню Йорк. Той добави 9 борби и 7 асистенции за Селтикс, които вече имат победа и загуба в първите си срещи за сезона. Пол Джордж и резервата Немиас Кета отбелязаха по 15 точки, докато Дерик Уайт се включи с 12. Карл-Антъни Таунс завърши с 22 точки, 10 борби, Оу Джи Ануноби – с 20 точки, 10 борби, а Джош Харт вкара 10 точки и овладя 12 борби за защитаващия титлата си Ню Йорк Никс, който загуби първите си два двубоя за сезона.

Норман Пауъл допринесе с 25 точки, а новобранецът Кейлъб Уилсън добави 21 за гостуващия Чикаго да постигне победа над Милуоки със 131:125.

Ленърд Милър завърши с 19 точки, а Джейлън Смит се отчете с 14 точки и 13 борби за Чикаго, който успя да се съвземе след тежката загуба с 43 точки разлика от Торонто Раптърс в сряда. Тайлър Хиро бе най-резултатен за Милуоки с 34 точки.

Кайри Ървинг отбеляза най-много точки в мача - 24, при победата на Далас над Индиана със 121:105 в Индианаполис. Успехът обаче бе помрачен от контузия в лявото рамо на звездата на Маверикс Купър Флаг. Баскетболистът пострада в последната минута на първото полувреме, след като бе фаулиран в гръб от Арън Несмит. Флаг завърши срещата с 14 точки, 5 борби и 6 асистенции, докато Паскал Сиакам реализира 23 точки за Индиана.

Алперен Шенгюн вкара 29 точки, 14 от които в последната четвърт, помагайки на Хюстън да измъкне победа срещу Сан Антонио със 114:110 в друг мач от НБА. Кевин Дюрант и Амен Томпсън добавиха по 20 точки за Рокетс, които записаха втори пореден успех. Томпсън овладя и 10 борби, а в последната секунда блокира опит за стрелба на Виктор Уембаняма, което можеше да доведе до изравняване на резултата. Уембаняма се отчете 25 точки и 13 борби за Спърс, който вече са с баланс 0-2.

Остин Рийвс реализира 28 точки и добави 9 асистенции, а Лука Дончич записа 23 точки за домакинската победа на Лос Анджелис Лейкърс над Лос Анджелис Клипърс със 125:117. Лейкърс постигнаха втори пореден успех от началото на сезона. Дариъс Гарланд вкара 26 точки, а Брук Лопес добави 22 за Клипърс, който продължава с актив 1-1.

В останалите двубои от вечерта в НБА Орландо отстъпи като домакин на Минесота с 93:115, Вашингтон също претърпя домакинско поражение от Торонто със 102:112, Детройт надделя при гостуването си на Маями със 128:111, Юта спечели у дома срещу Ню Орлиънс със 120:119, Мемфис се наложи над Голдън Стейт със 111:108 като гост, а Сакраменто загуби като домакин на Портланд със 120:128.