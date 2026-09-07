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Рилски спортист подписа с национална състезателка

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Спорт
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Съставът от Самоков се готви за новия сезон в женската А група, както и за участието си в Адриатическата лига.

баскетболистката янина тодорова отправя посока италия
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Женският баскетболен отбор на Рилски спортист подписа с националката Янина Тодорова, съобщиха от самоковския клуб.

"Навръх рождения ѝ ден ви представяме първото ново попълнение в женския ни отбор - Янина Тодорова! През изминалия сезон Янина се подвизаваше във втородивизионния италиански Антс Витербо! Тя е възпитаник на школата на Черно море Одесос, играла е в колежанското първенство в САЩ, както и в родния Монтана. Янина, добре дошла в Рилски и честит рожден ден! Бъди здрава и много успешна", написаха от Рилски спортист в социалните мрежи.

Съставът от Самоков се готви за новия сезон в женската А група, както и за участието си в Адриатическата лига.

#Янина Тодорова #ЖБК Рилски спортист

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