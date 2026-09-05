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Рилски спортист привлече швейцарски национал за заместник на Александър Янев

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Спорт
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28-годишният Килиан Мартин пристига в Самоков като временна замяна на контузения български баскетболист

Рилски спортист привлече швейцарски национал за заместник на Александър Янев
Снимка: Facebook/BC Rilski Sportist Bulgaria
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Рилски спортист подсили състава си с швейцарския национал Килиан Мартин. 28-годишното тежко крило се присъединява към шампионите като медицинска замяна на контузения Александър Янев.

Мартин е висок 204 сантиметра и играе на позиция тежко крило. През миналия сезон швейцарецът защитава цветовете на нидерландския Донар Грьонинген в BNXT лигата.

Преди престоя си в Нидерландия новото попълнение на Рилски спортист прекарва няколко сезона в клубове от родината си. Мартин има опит и на международно ниво, като е част от националния отбор на Швейцария.

Привличането му се наложи заради контузията на Александър Янев, като от клуба уточниха, че швейцарецът идва в Самоков със статут на medical replacement.

"Добре дошъл в Самоков, Килиан“, написаха от Рилски спортист при представянето на новото си попълнение.

#Килиан Мартин #Александър Янев #БК Рилски Спортист

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