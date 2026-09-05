Рилски спортист привлече швейцарски национал за заместник на Александър Янев

Рилски спортист подсили състава си с швейцарския национал Килиан Мартин. 28-годишното тежко крило се присъединява към шампионите като медицинска замяна на контузения Александър Янев.

Мартин е висок 204 сантиметра и играе на позиция тежко крило. През миналия сезон швейцарецът защитава цветовете на нидерландския Донар Грьонинген в BNXT лигата.

Преди престоя си в Нидерландия новото попълнение на Рилски спортист прекарва няколко сезона в клубове от родината си. Мартин има опит и на международно ниво, като е част от националния отбор на Швейцария.

Привличането му се наложи заради контузията на Александър Янев, като от клуба уточниха, че швейцарецът идва в Самоков със статут на medical replacement.