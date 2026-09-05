Рилски спортист продължава без грешка в подготовката

Рилски спортист продължава без грешка преди началото на новия сезон. Баскетболистите на Любомир Киров срази ТФТ Скопие с 89:77 в контрола, която се изигра в „Арена СaмЕлион“.

Така Рилецо остава перфектен в хода на своята подготовка с пълен актив от четири победи. Следващата проверка за Рилски ще бъде на 9 септември, когато ще бъде домакин на Рапид Букурещ.

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Първата част премина при поделено надмощие и след нейния край светлинното табло светеше при 18:18. В хода на втория период гостите се развихриха в нападение и постепенно натрупаха двуцифрена разлика, за а се изстрелят на голялата почивка 50:38.

Самоковският тим показа съвсем различно лице при подновяването на играта, особено в защита, за да обърне хода на събитията за точка аванс след 30 минути игра. Във финалната десетка Рилецо продължи да държи нещата под свой контрол и се поздрави с двуцифрен аванс, който не изпусна до края.