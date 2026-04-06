Рилски спортист заслужи исторически финал в женската А група

Рилски спортист пренаписа своята история и заслужи първи финал в женската А група. Баскетболистките на Маргарита Маринкова оцеляха срещу Берое Стара Загора с 80:78 във втория мач от полуфиналите. В зала "Общинска" самоковският тим трябваше да прави обрат, който дойде през второто полувреме, но всичко се реши в края, когато стигна до драматичния успех и разочарова състезателките на Албена Хубенова.

Деана Стояновска натрупа 5 лични нарушения и не доигра двубоя за старозагорския отбор, а същата съдба сполетя Деница Манолова в състава на гостите.

Това се оказа достатъчно за Рилецо да затвори серията с 2:0 победи и така за първи път да спори за титлата в родния елит. На финала Рилски ще срещне Монтана 2003, а Берое ще играе за бронза срещу БФБ Отбора.

Честата смяна на водачеството се превърна в тенденция на старта, като Британи Отри и Джоузи-Ан Джонсън показваха на какво са способни в нападение за своите отбори. Това обаче не спря домакините да се преборят за аванс от 3 точки след 10 минути игра.

Точните стрелби на Кейлани Купър и Юлияна Вълчева промениха ситуацията за „зелено-белите“, които се радваха на двуцифрена разлика още в началото на втората част. Деница Манолова се оказа най-добрата алтернатива в офанзивен план за гостите, което позволи на старозагорския отбор да опази водачеството си и да се изстреля на голямата почивка при 41:33.

Стартът на второто полувреме не се славеше с добра резултатност. Ивана Бонева, Димана Костова и Джонсън показаха, че самоковският отбор не е готов да се предаде, стигайки до пълен обрат и разлика от 2 точки в края на предпоследния период.

Манолова, Бонева и Костова направиха така, че Рилецо да държи съдбата си в свои ръце за начало на финалната десетка. Деанна Стояновска, Купър и Отри върнаха домакините в играта, а тройка на Валерия Алексиева стопи изоставането им само до 2 точки в последните 56 секунди. Последваха безрезултатни атаки, а един точен наказателен удар на Бонева позволи на гостите да дръпнат с плюс 3 във финалните 12 секунди. Алексиева също трепна веднъж от въпросната линия, а Костова изпусна и двата си наказателни удари със 7 секунди, оставащи на часовника. Така се стигна до последните 2, когато Купър изпусна зад дъгата и радостта отиде в гостуващия лагер.

Ивана Бонева блесна за Рилски с 24 точки. Деница Манолова завърши с 16 и 5 борби, Джоузи-Ан Джонсън приключи с 14 и 11 овладени под двата ринга топки. Димана Костова има 10 и 6 овладни под двата ринга топки.

Кейлани Купър бе над всички за Рилски с 21 точки, 5 борби и 4 тройки. Деана Стояновска (10 асистенции) и Британи Отри (11 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 18 точки.