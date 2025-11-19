БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рилски спортист завърши кампанията си в Европа със загуба

Милен Костов
Спорт
Шампионът на България отстъпи на Босна Телеком.

БК Рилски спортист
Снимка: Рилски спортист
Рилски спортист загуби от Босна Телеком с 64:91 (21:25, 11:17, 15:18, 17:31) в мач от последния 6-и кръг на ФИБА Къп. Със загубата приключи участието на самоковци в европейските клубни турнири.

Възпитаниците на Любомир Киров започнаха срещата по-добре и поведоха в зала "Мирза Делибашич" в Сараево с кошове на Майкъл Едуардс и Алън Арнет. Домакините отговориха с тройка на Чейз Одидж. Гостите също показаха, че могат да стрелят от дистанция с изстрел "зад арката" на Чавдар Костов. Баскетболистите на Мухамед Пашалич стигнаха до обрат и поведоха след тройка на Джоко Салич. След първите 10 минути те имаха аванс от 4 точки при резултат 25:21.

Вторият период започна с 9 поредни пункта за босненци, с което изградиха двуцифрен аванс. На почивката разликата бе 10 точки - 42:32.

След паузата самоковци се затрудняваха да намалят пасива си. Вицешампионът на Босна отново бе по-резултатен от своя опонент и в третата четвърт, като отбеляза 18 точки срещу 15-те на съперника. До края на срещата босненците продължиха да трупат преднина, като авансът им стигна до 27 за крайното 91:64.

Най-резултатен бе Чейз Одидж с 28 точки. За Рилецо Майкъл Едуардс реализира 22.

Рилски спортист завършва на последното 4-о място в класирането на група А с актив от 1 победа и 5 загуби. Босна Телеком оглавява подреждането с актив от 4 успеха и 2 поражения, макар да има мач повече от Мурсия.

За Рилски спортист предстои гостуване на Ботев 2012 във вторник, 25 ноември от 16:00 часа.

