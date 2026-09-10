Росица Денчева повали водачката в Анталия и се класира за четвъртфиналите

Росица Денчева постигна една от най-впечатляващите победи в кариерата си и се класира за четвъртфиналите на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия с награден фонд от 115 хиляди долара.

19-годишната българка, която започна участието си от квалификациите, елиминира поставената под №1 в схемата Франческа Джоунс от Великобритания със 7:6(5), 5:7, 6:4. Драматичният двубой продължи два часа и 41 минути.

Денчева демонстрира характер още в първата част, в която на два пъти трябваше да наваксва изоставане от пробив. Българката успя да се задържи в сета и да го изпрати в тайбрек. В него тя поведе с 5:3, позволи на Джоунс да изравни, но след това спечели две поредни точки и поведе в общия резултат.

Британката реагира във втория сет и след ранен пробив се откъсна с 3:0. Денчева отново намери начин да се върне и възстанови равенството при 3:3. Развръзката дойде при 5:6, когато българката загуби подаването си на нула и срещата трябваше да бъде решена в трета част.

Решителният сет започна с общо четири последователни пробива, преди двете тенисистки да стабилизират подаванията си. Ключовият момент настъпи при 4:4, когато Денчева отново проби сервиса на водачката в схемата и получи възможност да сервира за място сред най-добрите осем.

Този път българката не пропусна шанса си и затвори двубоя с 6:4, за да продължи силното си представяне в Анталия.

На четвъртфиналите Денчева ще се изправи срещу победителката от срещата между аржентинката Мария Карле и Ева Ведер от Нидерландия.

Успехът донесе на българската националка 27 точки за световната ранглиста, благодарение на които през следващата седмица тя ще достигне до рекордно класиране в кариерата си. Денчева си осигури и 3450 долара от наградния фонд.

Участието ѝ в Анталия продължава и на двойки. Заедно с хърватката Мариана Дражич тя ще срещне чехкините Анета Кучмова и Анета Лабоуткова в четвъртфиналите.

България има още една представителка сред най-добрите осем на сингъл. Поставената под №5 и първа ракета на страната Елизара Янева ще се изправи срещу испанката Ирене Бурийо за място на полуфиналите.