Ротация и (не)стабилност: Ще заработи ли парламентът?

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Очаква се НС да възстанови работата си след липсата на кворум миналата седмица

ротация стабилност заработи парламентът
Снимка: БТА
Народното събрание се очаква да възстанови работата си след прекъсването заради липса на кворум миналата седмица.

След проведения вчера Съвет за съвместно сътрудничество стана ясно, че в парламента днес би трябвало да влязат необходимия брой депутати.

Предстои да стане ясно кога ще бъде обсъден въпросът за ротационен председател на парламента, след като ГЕРБ и ИТН поискаха такава промяна в правилата за работа на Народното събрание.

В близките дни би трябвало да продължат разговорите по бюджета за следващата година. Два важни законопроекта са включени в предварителната програма на депутатите.

Те трябва да разгледат Закона за ВиК. Целта е да бъде единна уредба, която да подобри нормативната база за водоснабдяване в страната.

Депутатите се очаква да разгледат и Законопроекта за ратифициране на Споразумението България и Европейската банка за възстановяване и развитие, която е един от големите инвеститори в страната.

От началото на дейността си тя е финансирала 307 проекта за повече 4 милиарда и 700 млн евро.

