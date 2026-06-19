Румен Радев: Одобреният четвърти етап по ПВУ е признание за нашата енергична работа

Одобреният четвърти етап по ПВУ е признание за нашата енергична работа. Това заяви премиерът Румен Радев в Брюксел. Той коментира също и как е преминала срещата му с президента Володимир Зеленски.

Румен Радев, министър председател: „Комисията одобри 4-тия етап по Плана за възстановяване и устойчивост, което е признание за нашата енергична работа за постигане на всички условия. Проведохме много ползотворна среща с президента Зеленски, на която обсъдихме възможностите за задълбочаване на сътрудничеството най-вече в енергетиката. България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопроводни системи и терминали за втечнен газ, с които разполагаме. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна. Търсенето на енергийни ресурси в нашият регион ще расте, а България именно предоставя всички условия за гарантиране на диверсификация и сигурност на доставките. Това беше основната тема за разговор. Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България. Съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на българската армия.“

Радев допълни още, че България предоставя условия за сигурност и диверсификация, нещо от което Украйна се интересува истински. Той добави, че България диверсифицира за целия регион.