Събират се дарения за паричната гаранция от 200 000 лв. на варненския кмет

Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Благомир Коцев беше задържан на 8 юли тази година по обвинение в участие в престъпен сговор, искане на подкуп и принуда с цел имотна измама

събират дарения паричната гаранция 200 000 варненския кмет
Снимка: БГНЕС
Събират се дарения за паричната гаранция на варненския кмет Благомир Коцев, съобщиха от пресцентъра на „Продължаваме промяната“.

По-рано днес в публично заседание Варненският окръжен съд промени мярката за неотклонение на кмета на Варна от „задържане под стража". Той бе пуснат под гаранция от 200 000 лева, които трябва да бъдат внесени до седем дни. В същия срок определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Варна.

„Той има шанс да бъде с децата си веднага, щом средствата се изплатят. Нека не позволяваме Благо да остане и ден повече в ареста!“, допълват още от партията.

Коцев беше задържан на 8 юли тази година по обвинение в участие в престъпен сговор, искане на подкуп и принуда с цел имотна измама.

#кмет на Варна #Благомир Коцев #дарения #парична гаранция #Варна

