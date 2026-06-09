Съдът остави в ареста обвинените за 250 кг марихуана край Зимница

Петимата обвиняеми по разследването за откритите 250 кг марихуана в складова база край ямболското село Зимница остават в ареста. Апелативният съд в Бургас потвърди най-тежката мярка за неотклонение за четирима от тях и постанови задържане под стража и за петия обвиняем, за когото първоначално искането на прокуратурата не беше уважено.

Според разследването групата е действала на територията на Бургаско и Ямболско през 2025 и 2026 г. Обвинението е, че участниците са били част от организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотици. При акция в складова база край село Зимница бяха открити 250 кг марихуана, съхранявани в товарна композиция.

Съдът приема, че събраните до момента доказателства са достатъчни, за да обосноват съпричастността на обвиняемите към престъпната дейност. Магистратите посочват още, че съществува реална опасност те да се укрият, да извършат друго престъпление или да възпрепятстват разследването.

Според съдебния състав количеството наркотик, начинът на съхранение и транспортиране, както и данните за предварителна организация между участниците сочат висока степен на обществена опасност на разследваната дейност. Определението на Апелативния съд е окончателно.