Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление...
Седма победа за Монца и национала Мартин Атанасов в италианската Суперлига

Спорт
Атанасов завърши с 12 точки за успеха над Падуа.

Седма победа за Монца и национала Мартин Атанасов в италианската Суперлига
Националите Мартин Атанасов и Жасмин Величков и техният Веро Волей (Монца) записаха седма победа в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Ечели тим надигра Сонепар Падуа и Борис Начев с 3:0 (25:16, 25:22, 25:16) в мач от 20-и кръг в Суперлигата на Италия.

Мартин Атанасов се разписа с 12 точки (1 ас, 2 блокади). Жасмин Величков бе в списъка за мача, но не се появи в игра. Диего Фрашо завърши с 19 точки (2 аса, 2 блокади).

За съперника Борис Начев бе титуляр и записа 3 точки. 10 точки реализира Матиа Ориоли.

Монца е осми във временното класиране с актив от 22 точки (7 победи, 13 загуби). Падуа е на девета с актив от 15 точки (6 победи, 14 загуби).

В следващия кръг Монца излиза срещу Алианц Милано, на 22 февруари (неделя). Падуа среща МА Акуа Сан Бернардо Кунео.

