Селекционерът Асен Николов избра 15 юноши за подготовка за европейското по баскетбол до 18 години

Селекционерът Асен Николов избра 15 юноши за подготовка за предстоящото Европейско първенство по баскетбол до 18 години в Португалия. Лагерът ще започне в Ботевград на 16 юни.

Юношеският национален отбор на България ще се бори за призово място и промоция в Дивизия А в Матошиньош, Португалия. Турнирът ще се състои от 21 до 30 юли. Българите се паднаха в група D. В този поток са също домакинът Португалия, Белгия, Латвия и Швейцария.

Николов ще работи в екип с Веселин Веселинов от Хебър и Николай Николов от Дунав.

В програмата за подготовката са включени контроли с Великобритания, Репуббика Северна Македония, а също и участие на турнир в Турция.

Състезателите, които ще се готвят за Европейското първенство:

Стефан Михайлов - Балкан

Момчил Кадиев - Левски

Максим Бочев - Левски

Джереми Колев - Кикзибам, Германия

Иво Корестилов - Балкан

Стоян Ганев - Дунав

Кристиян Челенков - ЦСКА

Георги Цеков - ЦСКА

Александър Гавалюгов - Балкан

Станислав Хинков - Лудвисбург, Германия

Деян Колев - Стела Адзура, Италия

Теодор Трифонов - Дунав

Иван Димитров - БУБА Баскетбол

Димитър Стамов - Академик

Кристиян Василев - Балкан

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