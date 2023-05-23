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Селекционерът Асен Николов избра 15 юноши за подготовка за европейското по баскетбол до 18 години

от БНТ
10:09, 23.05.2023
Чете се за: 01:35 мин.
Баскетбол
Селекционерът Асен Николов избра 15 юноши за подготовка за европейското по баскетбол до 18 години
Снимка: БФ баскетбол
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Селекционерът Асен Николов избра 15 юноши за подготовка за предстоящото Европейско първенство по баскетбол до 18 години в Португалия. Лагерът ще започне в Ботевград на 16 юни.

Юношеският национален отбор на България ще се бори за призово място и промоция в Дивизия А в Матошиньош, Португалия. Турнирът ще се състои от 21 до 30 юли. Българите се паднаха в група D. В този поток са също домакинът Португалия, Белгия, Латвия и Швейцария.

Николов ще работи в екип с Веселин Веселинов от Хебър и Николай Николов от Дунав.

В програмата за подготовката са включени контроли с Великобритания, Репуббика Северна Македония, а също и участие на турнир в Турция.

Състезателите, които ще се готвят за Европейското първенство:

Стефан Михайлов - Балкан
Момчил Кадиев - Левски
Максим Бочев - Левски
Джереми Колев - Кикзибам, Германия
Иво Корестилов - Балкан
Стоян Ганев - Дунав
Кристиян Челенков - ЦСКА
Георги Цеков - ЦСКА
Александър Гавалюгов - Балкан
Станислав Хинков - Лудвисбург, Германия
Деян Колев - Стела Адзура, Италия
Теодор Трифонов - Дунав
Иван Димитров - БУБА Баскетбол
Димитър Стамов - Академик
Кристиян Василев - Балкан

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