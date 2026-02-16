Септември надви Монтана и се измъкна от дъното

Септември София спечели с 1:0 срещу Монтана в директен сблъсък в дъното на efbet Лига и напусна последното място в класирането. Столичани вече са 13-и с 18 точки, докато гостите остават 15-и с 15.

Двубоят беше официален дебют за завърналия се начело на Септември Христо Арангелов, който през седмицата замени Славко Матим. За наставника на Монтана Акис Вавалис това бе второ поредно поражение с 0:1, след идентичната загуба от ЦСКА 1948. Срещата се изигра с 48 часа закъснение заради наводнения терен на Националния стадион.

Първото полувреме премина при ниско темпо и малко положения. Николас Фонтейн стреля неточно, а най-добрите ситуации преди почивката бяха след центрирания към Бертран Фурие, които защитата на гостите успя да неутрализира.

Решаващият момент дойде в 53-ата минута. След корнер на Фонтейн 18-годишният Кубрат Йонашчъ се измъкна на далечната греда и с глава реализира единствения гол в срещата.

Монтана реагира в последния четвърт час. Резервата Александър Тодоров създаде отлична възможност за Борис Димитров, но ударът му беше блокиран на метри от голлинията. В 84-ата минута и Филип Ежике проби опасно отдясно, но последвалият изстрел не намери целта.

До края гостите натиснаха, но не стигнаха до чиста голова ситуация, а Септември запази минималния си аванс и прибави ценни три точки в битката за оцеляване.