Септември обяви двама нови

Стефан Стоянович и Красиан Колев подписаха със столичани.

ПФК Септември
Септември привлече двама офанзивни футболисти, които ще подсилят атакуващата линия на отбора.

Стефан Стоянович се присъединява под наем от Спартак Суботица. Роден на 27 юли 2001 г., той играе като крило. Бърз, динамичен и агресивен в атака, Стоянович идва, за да добави скорост, креативност и конкуренция в предни позиции.

Красиан Колев се завръща в състава на #Септемврийци. Роден на 18 януари 2004 г., той е юноша на клуба, закупен от Ботев Пловдив, носи за кратко екипите на Хебър Пазарджик и Добруджа.

Със своята енергия, футболен интелект и желание да се докаже, Колев ще бъде още една важна опция в предни позиции за старши треньора Славко Матич.

Кристиан Димитров подписа нов договор с Левски
Кристиан Димитров подписа нов договор с Левски
