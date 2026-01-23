Септември обяви три трансфера

Ръководството на Септември (София) обяви в социалните мрежи привличането на три нови попълнения - Николай Кръстев, Доминик Ивкич и Едни Рибейро.

"Николай Кръстев се присъединява към септемврийци като опитен и стабилен вратар. Роден на 6 декември 1996 г., юноша на Левски София, с богата кариера в българския футбол и опит в чужбина, той идва, за да донесе спокойствие, конкуренция и сигурност под рамката, след като е защитавал цветовете на Левски София, Локомотив Мездра, Несебър, Ботев Враца, Витоша Бистрица, Славия София и е имал период в английския Уест Бромич Албиън", написаха от тима в социалните мрежи.

"Доминик Ивкич подсилва защитната линия с трансфер от словенския Копер. Роден на 31 юли 1998 г., централен защитник с международен опит в Словения, Хърватия, Естония и Косово, играл за Илирия, Домжале, Фужинар, Брине, както и в първенствата на Хърватия, Естония и Косово. Силен в единоборствата, дисциплиниран и уверен в играта си, Доминик носи баланс и стабилност в отбраната", съобщават от Септември.