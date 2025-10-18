БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шаповалов за трети път стигна до полуфиналите в Стокхолм

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Канадецът се наложи в три сета над представител на домакините.

денис шаповалов титлата белград
Снимка: БТА
Слушай новината

Денис Шаповалов победи Елиас Имер с 6:4, 6:7 (3), 6:1 и ще се изправи срещу Каспер Рууд на полуфиналите на турнира на твърди кортове в зала в Стокхолм. Надпреварата в Швеция е с награден фонд 706 хиляди долара.

Шаповалов, трети в схемата и 23-и в света, е вторият активен тенисист с поне три полуфинала в Стокхолм (2019, 2021, 2025). Другият е Григор Димитров (2013, 2014, 2016, 2017, 2024), който през миналата година отстъпи на американеца Томи Пол на финала с 4:6, 3:6.

Шаповалов и Имер си размениха по един сет, преди канадецът да доминира тотално последната част срещу представителя на домакините. Той регистрира пробиви в четвъртия и шестия гейм, след което спечели първия си мачпойнт и сложи край на двубоя след два часа и 38 минути игра.

Победата на Шаповалов осигури куриоз за полуфиналите, тъй като едва за втори път през тази година в топ 4 влязоха всички тенисисти от първо до четвърто място в схемата. Първият такъв случай беше през юни в Щутгарт, когато американецът Тейлър Фриц спечели с 6:3, 7:6(0) срещу германеца Александър Зверев.

Свързани статии:

Руне заслужи място на полуфиналите в Стокхолм след обрат
Руне заслужи място на полуфиналите в Стокхолм след обрат
Датчанинът е на крачка от нов финал в турнира.
Чете се за: 01:00 мин.
#тенис турнир в Стокхолм 2025 #Денис Шаповалов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
2
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
3
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
4
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
6
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: ATP

Руне заслужи място на полуфиналите в Стокхолм след обрат
Руне заслужи място на полуфиналите в Стокхолм след обрат
Лехечка е на крачка от втори пореден финал в Брюксел Лехечка е на крачка от втори пореден финал в Брюксел
Чете се за: 01:40 мин.
Даниил Медведев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Алмати Даниил Медведев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Алмати
Чете се за: 02:02 мин.
Димитър Кузманов продължава към полуфиналите на сингъл на турнир в Гърция Димитър Кузманов продължава към полуфиналите на сингъл на турнир в Гърция
Чете се за: 01:15 мин.
Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Олбия Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Олбия
Чете се за: 01:02 мин.
Яник Синер пречупи Новак Джокович за финал в Рияд Яник Синер пречупи Новак Джокович за финал в Рияд
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник
Чете се за: 00:50 мин.
По света
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Задържаха 11 бежанци край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Непрекъснато се правят опити президентът да бъде...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Дъждовна събота
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ