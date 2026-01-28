Ще има ли промени при приема на студенти

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
През следващата учебна година няма да има такси за 180 студенти в професионално направление "Металургия", каза днес министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. Той обясни, че липсват кадри в тази сфера, а секторът е един от най-големите в България.

Увеличава се приемът в инженерно-техническите, природо-математическите, аграрните и хуманитарните науки.

Приемът в "Икономика" и "Администрация" се обвързва с математиката като поне 20% от него ще е с матура по математика или с единен изпит. В Техническите висши училища приемът се обвързва с матура по математика, физика или химия.

Към защитените специалности, които се финансират допълнително, за да се запазят, се добавят "Италианска филология", няколко специалности за дирижиране и цялото професионално направление "Металургия". От миналата година в списъка са "Медицинска сестра" и "Акушерка" и там вече има повече кандидати.

