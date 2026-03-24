БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Чете се за: 05:22 мин.
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Швейцарци отрекоха за интерес към Светослав Вуцов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Лидерът в местното първенство няма аспирации към стража на Левски.

Слушай новината

Лидерът в швейцарския футболен елит Тун не търси нов вратар и няма аспирации към Левски Светослав Вуцов, пише местното издание „4-4-2.ch“.

В българските медии през миналата седмица се появиха информации за сериозен интерес от „Стокхорн Арена“ към 23-годишния Вуцов, който прави много солиден сезон за „сините“ от София, а в неделя беше избран за най-добър вратар в България за 2025 година.

По наша информация от близки до клуба няма нищо вярно в разпространените съобщения за подобен интерес. В Тун приеха този слух с голяма изненада, отхвърлиха го и го определиха като фалшива новина. Клубът не търси нов вратар, още повече че през зимата вече привлече амбициозния Тим Шпихел от Базел (б.а. младежки национал на Швейцария)“, пише „4-4-2.ch“.

От изданието са категорични, че Тун твърдо залага на титулярния си страж Никлас Щефен, който през декември е продължил договора си до лятото на 2028 година, а и е считан за един от най-добрите вратари в швейцарската лига, като дори вече е в полезрението на националния селекционер Мурат Якин.

#ФК Тун #Светослав Вуцов #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ