Силно начало за Алекс Де Минор и Александър Бублик във Виена

Алекс Де Минор и Александър Бублик започнаха с победи участието си на турнира ATP 500 във Виена. Австралиецът, който е поставен първи в схемата, не срещна проблеми срещу австриеца Юрий Родионов след 6:4, 6:1.

Силно започна и казахстанеца, който надигра на старта Алехандро Табило от Чили с 6:4, 6:4.

Напред продължава италианецът Матео Арналди, който се наложи над американеца Александър Ковачевич със 7:5, 6:4.

В друг сблъсък между Италия и САЩ се наложи американският представител - Брендън Накашима победи Лучано Дардери с 6:2, 7:5 за час и половина.

Фаворити в турнира са световните номер 2 и 3 Яник Синер (Италия) и Александър Зверев (Германия), които ще започнат участието си утре.