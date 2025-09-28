Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо 100% от борсата до магазина“

Сиренето е сред основните храни, поскъпнали най-много през последната година, сочат данни на Комисията по стоковите борси и тържищата. Само за последните четири месеца цените на едро на сиренето са се повишили с 5 на сто, а цените му от борсата до магазина скачат с близо 100%. Затова от КНСБ и браншовата асоциация на млекопреработвателите повдигат въпроса за наличие на спекулативни практики. КЗК прави анализ на пазара.

Преди окончателният доклад да е готов, проверка направи екип на БНТ. За последните четири месеца сиренето, неизменната част от трапезата на българина, е поскъпнало с 5%.

През май тази година на борсата килограм сирене се е продавало за 11,40 лв., а сега нахвърля 12 лв. В магазините е на цени между 20 и 30 лв. за кг.

„Цените са много високи, а качеството е ниско. Дори и на сирене на цена 20 лв. качеството е под всякаква критика“, коментира потребител. „Много ме притеснява това, че в сравнение с цената на сиренето в други страни разликата е огромна. Не знам на какво се дължи, но е факт – в Гърция и в Италия цената е много по-ниска“, обясни друг потребител. „Сирене и кашкавал от магазина не купувам. Купувам го от мандра, където ми излиза по-евтино, а е и по-качествено, отколкото е във веригите.“

Парадоксът в цените на сиренето проличава ясно, като се проследи цялата верига. При овчето сирене изкупната цена на млякото във фермата е между 2,30 и 2,50 лв. за литър. От мандрата сиренето излиза на цена между 16 и 20 лв. за килограм, а в магазина вече се продава между 30 и 36 лв. за кг.

Владислав Михайлов, Национална асоциация на млекопреработвателите: „Причината е, че имаме няколко малко на брой, много силни търговци на дребно... Имам предвид веригите... и понеже те нямат конкуренция, работят при изключително близки ценови условия, си позволяват да залагат ненормално и несправедливо високи надценки, и цялата печалба – 100% надценка – остава в търговеца на дребно.“

Част от веригите веднага контрираха, че работят изцяло на светло, плащат осигуровки върху реални възнаграждения и са сред най-големите данъкоплатци. По техни изчисления печалбата им е 3-4%, а при производителите тя е около 16%.

Причините за драстичните разлики в цените на едро и дребно на сиренето и други продукти ще станат ясни от анализа на Комисията за защита на конкуренцията, който се готви от юни. Оттам съобщиха, че все още събират документи от участниците във веригата, а междинните резултати показвали значителни проблеми на пазара на млечни продукти, свързани с производството и надценките в сектора.