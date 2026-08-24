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Слънчево време, на места с купесто-дъждовна облачност

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Днес денят ще започне със слънчево време, но около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Ще духа слаб южен, в източните райони умерен югоизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 30° и 37°, в София – около 32°. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26° - 30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В масивите от западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, по най-високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

Във вторник ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над западната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.

В сряда и четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще прониква относително по-хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, през първия ден над Северна и Западна България, а в четвъртък над източните и планинските райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат още и в четвъртък максималните ще бъдат между 27° и 32°.

В петък ще бъде предимно слънчево, а температурите слабо ще се повишат.

#купесто дъждовна облачност #времето #слънчево #прогноза за времето #новини в Метрото

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