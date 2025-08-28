Слънчево време в петък

Днес ще се задържи слънчево. Максималните температури ще се повишат и ще са предимно между 30° и 35°, в София – около 31°. Ще духа слаб, в Източна България - до умерен вятър от изток-югоизток, в югоизточните райони – от изток-североизток.

По Черноморието също ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И в планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 20°.

В събота през почти целия ден ще бъде слънчево. Температурите ще са с още градус по-високи. Вечерта и през нощта срещу неделя ще превали и ще прегърми в Западна България, а през деня в неделя – на много места из цялата страна, по-интензивно в Централна България.

Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, а дневните температури ще се понижат. В началото на новата седмица ще е по-често слънчево, с купеста облачност след обяд.

В понеделник не са изключени изолирани краткотрайни превалявания. Вятърът ще отслабне, отново ще се затопля и във вторник максималните температури ще са между 30° и 35°.