София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение

София под блокада заради финала на Джиро д'Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
Заради финалния етап от Джиро д'Италия още от този следобед започна ограничаване на движението в София.

От 15.00 часа днес, както и утре е забранено паркирането при паметника "Цар Освободител" и в участъка до ул. "Оборище".

От 19.00 часа тази вечер до 6.00 часа на 11 май се забранено преминаването на автомобили по "Цар Освободител" в участъка от бул. "Васил Левски" до ул. "Раковски", както и на пл. "Народно събрание" и дъгата зад пл. "Александър Невски".

От полунощ в неделя до 4.30 часа ще се извършват технически дейности по цялото трасе на финала в София.

Затова за паркиране са затворени части от улиците "Оборище", "11-ти август", "Дунав" и "Московска", които са близо до финала.

За целия ден утре района на площад "Александър Невски" до бул. "Васил Левски" ще е затворен за движение от 6.00 до 23.00 часа.

В периода от 12:00 до 22:00 ч. затворени за движение по трасето ще бъдат: бул. „Васил Левски“ (в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“); бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (в участъка от ул. „Ген. Гурко“ до бул. „Цар Освободител“, в двете посоки); бул. „Цар Освободител“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“); бул. „Цариградско шосе“ (в участъка от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. „Димитър Пешев“); ул. „Самоковско шосе“/път II-82 (от разклон с. Горни Окол км 49+250 до бул. „Копенхаген“).

