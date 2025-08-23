Спасен е капитан на обърнала се яхта в морето край Бургас

Спасен е капитан на обърнала се в морето яхта край Северния плаж в Бургас. Това съобщи управителят на северната ивица Симеон Цветков.

Вероятно заради техническа неизправност лодката е започнала да се пълни с вода и това е предизвикало обръщането ѝ. Капитанът се е държал за нея и е чакал помощ, каза Цветков. За инцидент с бедстваща в морето лодка на близо 1500 м от брега, съобщил на спасителите сърфист. Той информирал, че лодката е обърната, а капитанът е в опасност.

Незабавно е организиран екип и заедно с джет инструктор от близката водна база, който също има завършен курс за водно спасяване, е проведена акция по спасяването. Става въпрос за едноместна ветроходна яхта. Инцидентът станал преди около час, капитанът е български гражданин и е без наранявания.

Спасеният мъж е благодарил на екипа, участвал в спасителната акция, за бързата и успешна реакция.Лодката също е изведена на брега с помощта на джет.