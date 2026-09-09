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Сръбският президент насрочва предсрочни избори за 25 октомври

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За нов вот настоява от почти 2 години масовото протестно движение, водено от студенти

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Сръбският президент Александър Вучич подписва указ за разпускане на парламента и насрочване на нови парламентарни избори на 25 октомври.

Подписването ще стане по обяд местно време или 13.00 часа българско.

Вучич обяви това пред обществената телевизия и изрази надежда, че след изборите ще има изход от, цитирам, "тази криза, за която всички постоянно говорят."

За предсрочен вот настоява от почти 2 години масовото протестно движение, водено от студенти.

То започна след рухването на козирка на ремонтираната жп гара в Нови Сад, където загинаха 16 души.

#25 октомври # Александър Вучич #предсрочен вот #разпускане на парламента #Сърбия

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