Стефанос Циципас с втори успех в Уинстън-Сейлъм

Стефанос Циципас се класира за третия кръг на турнира от сериите АТП 250 в Уинстън-Сейлъм, който е с награден фонд 818 240 долара. Седмият поставен в основната схема се наложи над представителя на домакините Дженсън Бруксби с 6:4, 7:6 (6) за час и 54 минути на корта.

Съперник на гръцкия тенисист в третия кръг ще бъде победителят от срещата между 11-ия поставен Люка ван Аше (Франция) и Александър Ковачевич (САЩ).

Германецът Даниел Алтмайер, поставен под номер 16, е другият играч, който вече си осигури място в третия кръг след успех с 6:1, 7:6(6) срещу Франсиско Комесана (Аржентина) за час и 37 минути.

Шампионът от 2024 година Лоренцо Сонего (Италия) стартира от първия кръг срещу "щастливия губещ" от квалификациите Пиер-Юг Ербер (Франция), побеждавайки го със 7:6(4), 4:6, 6:3 в мач, продължил два часа и 24 минути. Така в следващия кръг италианецът ще се изправи срещу деветия поставен Адриан Манарино (Франция).

17-годишният Круз Хюит (Австралия), син на бившия номер 1 в света и носител на две титли от Големия шлем Лейтън Хюит, надигра в първия кръг "щастливия губещ" Себастиан Горзни (САЩ) с 1:6, 7:6(3), 6:4 и си осигури сблъсък срещу полуфиналиста от Уимбълдън Артър Фери (Великобритания), който е поставен под номер 4.