БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Необичайно светлинно явление и силен тътен над Южното Черноморие предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи. В неделя вечерта жители на Синеморец забелязват светещ обект, който се движи бързо в небето и накрая изчезва. Част от случилото се е запечатано във видеоклип, който бързо доби популярност в интернет.

Сабрина Димитрова, жителка на Синеморец, е сред първите, които успяват да заснемат обекта. Тя разказа, че около 23:00 часа се е чуло далечно гръмотевично звучене, което в рамките на секунди се е превърнало в силен тътен.

"Къщата започна да се тресе. Инстинктивно грабнах детето и излязох навън, за да видя откъде идва шумът", разказа тя.

Вдигайки поглед нагоре, жената вижда ярък обект, който навлиза в атмосферата. Успява да го заснеме за около 28 секунди, след което той изчезва, а шумът постепенно утихва.

По думите ѝ обектът се е движел вертикално надолу – от посока Резово към морето.

"Страхът беше голям. Детето започна да плаче, защото звукът беше много силен", допълва Сабрина.

Кметът на Синеморец Костадин Диков не е бил пряк свидетел, но потвърди, че множество местни жители са усетили тътена:

"Най-силно е усетен в района на Ранкова махала. Имам сигнали и от Варвара и Ахтопол. Хората са го приели като силен взрив или трус."

Според него версиите сред местните са от метеор, през ракета, до различни военни активности в региона.

В отговор на запитвания от Министерството на отбраната съобщиха, че в посочения ден и час не са провеждани никакви военни учения на българска територия. На този етап няма официално потвърждение за произхода на светещия обект.

Различните спекулации в социалните мрежи – включително за метеор или ракета, изстреляна от Турция – остават непотвърдени. Очаква се специалисти да анализират видеоматериалите и свидетелствата.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

Физикът от Института по астрономия към БАН Пенчо Маркишки каза в студиото на "Денят започва", че този обект над Синеморец е бил в небето поне 30 секунди, което е прекалено много време за метеор.

"Дори от бавните метеорни потоци, метеорите не се застояват толкова в атмосферата, преди да изгорят, което ми навежда на мисълта, че е нещо много по-земно. Освен това звукът, който се чува едновременно със самото явление, означава, че е близък към обекта, и ако беше метеор, звукът долита много по-късно, тъй като метеорът лети на 80-90 или повече км височина и докато стигне звука до наблюдателя, минава време. Това, което видях, и след като усилих звука да го чуя по-добре, се оказа, че това е точно звук от нисколетящ реактивен самолет, какъвто звук аз познавам още от моето детство, когато в Източна България редовно се провеждаха такива тренировъчни полети", обясни Маркишки.

Вижте целия разговор във видеото

#край Синеморец #светещо тяло в небето #светещо кълбо #Синеморец

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
2
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
3
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
4
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
6
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Регионални

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота
"Климатът - горещата истина": Защо разходките на мечки в села и градове вече не са изключение "Климатът - горещата истина": Защо разходките на мечки в села и градове вече не са изключение
Чете се за: 04:30 мин.
Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван Рилски“ пред сериозно изпитание Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван Рилски“ пред сериозно изпитание
Чете се за: 02:50 мин.
В очакване на нови валежи: Следят нивата на реките в Югозападна България В очакване на нови валежи: Следят нивата на реките в Югозападна България
Чете се за: 02:10 мин.
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи" Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
Чете се за: 02:40 мин.
Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и зелената зони Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и зелената зони
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са мотивите за агресията? Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са мотивите за агресията?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Второ заседание по делото за пожара в Кочани
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ