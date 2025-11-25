Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление

Необичайно светлинно явление и силен тътен над Южното Черноморие предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи. В неделя вечерта жители на Синеморец забелязват светещ обект, който се движи бързо в небето и накрая изчезва. Част от случилото се е запечатано във видеоклип, който бързо доби популярност в интернет.

Сабрина Димитрова, жителка на Синеморец, е сред първите, които успяват да заснемат обекта. Тя разказа, че около 23:00 часа се е чуло далечно гръмотевично звучене, което в рамките на секунди се е превърнало в силен тътен.

"Къщата започна да се тресе. Инстинктивно грабнах детето и излязох навън, за да видя откъде идва шумът", разказа тя.

Вдигайки поглед нагоре, жената вижда ярък обект, който навлиза в атмосферата. Успява да го заснеме за около 28 секунди, след което той изчезва, а шумът постепенно утихва.

По думите ѝ обектът се е движел вертикално надолу – от посока Резово към морето.

"Страхът беше голям. Детето започна да плаче, защото звукът беше много силен", допълва Сабрина.

Кметът на Синеморец Костадин Диков не е бил пряк свидетел, но потвърди, че множество местни жители са усетили тътена:

"Най-силно е усетен в района на Ранкова махала. Имам сигнали и от Варвара и Ахтопол. Хората са го приели като силен взрив или трус."

Според него версиите сред местните са от метеор, през ракета, до различни военни активности в региона.

В отговор на запитвания от Министерството на отбраната съобщиха, че в посочения ден и час не са провеждани никакви военни учения на българска територия. На този етап няма официално потвърждение за произхода на светещия обект.

Различните спекулации в социалните мрежи – включително за метеор или ракета, изстреляна от Турция – остават непотвърдени. Очаква се специалисти да анализират видеоматериалите и свидетелствата.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

Физикът от Института по астрономия към БАН Пенчо Маркишки каза в студиото на "Денят започва", че този обект над Синеморец е бил в небето поне 30 секунди, което е прекалено много време за метеор.

"Дори от бавните метеорни потоци, метеорите не се застояват толкова в атмосферата, преди да изгорят, което ми навежда на мисълта, че е нещо много по-земно. Освен това звукът, който се чува едновременно със самото явление, означава, че е близък към обекта, и ако беше метеор, звукът долита много по-късно, тъй като метеорът лети на 80-90 или повече км височина и докато стигне звука до наблюдателя, минава време. Това, което видях, и след като усилих звука да го чуя по-добре, се оказа, че това е точно звук от нисколетящ реактивен самолет, какъвто звук аз познавам още от моето детство, когато в Източна България редовно се провеждаха такива тренировъчни полети", обясни Маркишки.

