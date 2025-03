T1 завърши приказката си в Банкок с първия Masters трофей за годината

T1 завърши приказния си път с титла от първия Masters турнир на играта VALORANT в Банкок с награден фонд половин милион долара. Корейците надиграха първенеца на Americas (Северна и Южна Америка) G2 Esports в маратонския голям финал, продължил над пет часа, с 3:2 карти (5:13, 13:9, 11:13, 15:13, 16:14).

Вторият отбор на Pacific (Азия) не бе смятан сред фаворитите преди началото на надпреварата - твърдение, което беше подкрепено със загуби в първите мачове на T1 в груповата фаза и плейофите. Опрени до стената обаче играчите на корейската организация демонстрираха огромната си огнева мощ и с победи над най-силните отбори на четирите региона, извоюваха първа титла от VALORANT Champions Tour, както и 250 000 долара.

Американците имаха огромното предимство, като финалист от горната схема, да забранят две карти и след това да изберат тази, на която ще започне сблъсъка за трофея. Те се спряха на любим избор - Lotus, и с доминантно 13:5 поведоха в серията. T1 обаче отвърна на удара със силно второ полувреме на Haven и изравни след 13:9.

