Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари

Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари. Това съобщи финансовият министър Теменужка Петкова. За целта през следващата седмица ще бъде издадено правителствено решение.

Увеличението беше заложено в Закона за приходите и разходите, който удължава държавния бюджет. В него обаче липсваше яснота за размера на увеличението, защото се чакаше стойността на годишната инфлация.

Вносителят на предложението в Закона - Асен Василев, коментира, че е дадено право на правителството да избере по коя инфлация да увеличи цените - по тази изчислена според индекса на потребителските цени или по тази изчислена чрез хармонизирания индекс на цените. Първата е 5% по данни на НСИ, а втората - 3,5%.