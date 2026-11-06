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ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
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Теодор Иванов: Допуснахме много грешки

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Спорт
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Ние също създадохме ситуации, не ги реализирахме просто

Теодор Иванов: Допуснахме много грешки
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Теодор Иванов отдаде на грешките второто поражение на ЦСКА в Лигата на конференциите. „Червените“ не успяха срещу Панатинайкос след 1:2 на Олимпийския стадион „Спирос Луис“. Защитникът смята, че „армейците“ са имали много ситуации, но не са успели да ги реализират.

Допуснахме много грешки, особено в средата на терена. Ние също създадохме ситуации, не ги реализирахме просто. Домакините също имат класни футболисти, надиграват се един на един. Ситуацията за гола на Алмейда беше заучена. Не успяхме да стигнем поне до точка, сега не мислим за следващите мачове в Лига на конференциите. Предстои мач срещу Левски и мислим само за този отбор“, лаконичен бе Иванов.

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/2027 #Теодор Иванов #ПФК ЦСКА

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