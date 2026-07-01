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Тир се е вряза в къща в Монтанско

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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При инцидента няма пострадали

тир вряза къща монтанско
Снимка: БТА
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Тир с българска регистрация е изпуснал десен завой около 7.00 ч. тази сутрин на шосето Монтана – Криводол – Враца и се е врязал в къща в село Липен, община Монтана. При инцидента няма пострадали хора, нанесени са материални щети, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В момента на място се правят огледи от полицейски екипи, на водача е съставен акт по Закона за движение по пътищата, образувано е бързо полицейско производство.

Къщата, в която се е ударил тежкотоварният камион, е необитаема. Едната ѝ стена е почти напълно разрушена, както и част от покрива. Размерът на щетите се уточнява.

Пътят Монтана – Криводол – Враца, който е алтернативен на главния път Е-79 в участъка между двата областни града и в момента се използва интензивно заради ремонта на Е-79, не е затворен, тъй като при инцидента камионът е излязъл извън шосето и не пречи на движението на другите автомобили по него, посочиха от полицейската дирекция в Монтана.

#тир се вряза в къща #село Липен #тир

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