БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Симов: Изпитваме затруднения, когато съперникът се затваря

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Лошото време също беше проблем, каза още треньорът на Ботев Враца.

Тодор Симов: Изпитваме затруднения, когато съперникът се затваря
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Ботев Враца допусна нова грешна стъпка в Първа лига. На свой терен врачани сътвориха равенство с Добруджа след 0:0 в мач от 21-ия кръг. Старши треньорът Тодор Симов е на мнение, че тимът от Враца изпитва затруднения, когато съперникът се затваря.

"Не можахме да реализираме гол. Добруджа дойде, за да спечели една точка. Имахме положения в самия край, но не успяхме да победим. Изпитваме затруднения, когато противникът се затваря. Лошото време също беше проблем, не успяхме да разкрием възможностите ни в атака.“

"Показахме агресия и желание. Последните секунди го показаха, дори чрез прибързани действия опитахме да победим. Надяваме се Мичи Нтело да даде голове на отбора. Имаме добри играчи, които създават положения. Дано в бъдеще ни носи радости“, каза Симов.

Свързани статии:

Ботев Враца и Добруджа не се победиха в двубой без голове
Ботев Враца и Добруджа не се победиха в двубой без голове
Срещата на тежкия терен във Враца предложи малко чисти положения и...
Чете се за: 01:17 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Враца #Тодор Симов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
2
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
3
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
5
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
6
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
4
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
6
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...

Още от: Български футбол

Ясен Петров: Дойдохме с намерението да вземем точки
Ясен Петров: Дойдохме с намерението да вземем точки
Ботев Враца и Добруджа не се победиха в двубой без голове Ботев Враца и Добруджа не се победиха в двубой без голове
Чете се за: 01:17 мин.
Ботев Пд се раздели с Димитър Димитров Ботев Пд се раздели с Димитър Димитров
Чете се за: 01:25 мин.
Акис Вавалис: Втори пореден мач губим по същия начин Акис Вавалис: Втори пореден мач губим по същия начин
Чете се за: 01:52 мин.
Христо Арангелов: Футболистите дадоха 100 процента от моментните си възможности Христо Арангелов: Футболистите дадоха 100 процента от моментните си възможности
Чете се за: 01:25 мин.
Септември надви Монтана и се измъкна от дъното Септември надви Монтана и се измъкна от дъното
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна утре Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна утре
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Заради отпаднали свидетелски показания по делото...
Чете се за: 02:32 мин.
С шествия и демонстрации по света почетоха паметта на Алексей Навални
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ