Тодор Симов: Изпитваме затруднения, когато съперникът се затваря

Ботев Враца допусна нова грешна стъпка в Първа лига. На свой терен врачани сътвориха равенство с Добруджа след 0:0 в мач от 21-ия кръг. Старши треньорът Тодор Симов е на мнение, че тимът от Враца изпитва затруднения, когато съперникът се затваря.

"Не можахме да реализираме гол. Добруджа дойде, за да спечели една точка. Имахме положения в самия край, но не успяхме да победим. Изпитваме затруднения, когато противникът се затваря. Лошото време също беше проблем, не успяхме да разкрием възможностите ни в атака.“

"Показахме агресия и желание. Последните секунди го показаха, дори чрез прибързани действия опитахме да победим. Надяваме се Мичи Нтело да даде голове на отбора. Имаме добри играчи, които създават положения. Дано в бъдеще ни носи радости“, каза Симов.