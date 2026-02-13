БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тотален провал за Малинин

Спорт
Двукратният олимпийски шампион се срина до осмата позиция след едва 15-а оценка във волната програма.

иля малинин спечели кратката програма мъжете игрите милано кортина
Световният вицешампион за 2025 година, който бе едва пети след кратката програма, изнесе изключителна волна програма с комбинация от троен аксел – четворен салхов, още четири четворни скока и втори троен аксел. Той получи 198.64 точки за волната програма (114.68 за технически елементи) – личен рекорд, и триумфира с общ сбор от 291.58 точки, с повече от 10 точки аванс пред конкуренцията.

Сребърния медал, както и на Игрите в Пекин 2022, спечели японецът Юма Кагияма с 280.06 точки, а бронзът отиде при неговия сънародник Шун Сато с 274.90, който направи силно изкачване от деветото място след кратката програма.

Голямата сензация в състезанието обаче бе провалът на фаворита Иля Малинин. Двукратният олимпийски шампион и лидер след кратката програма не издържа на напрежението, падна два пъти, изпълни само четири от планираните седем четворни скока и се срина до осмата позиция след едва 15-а оценка във волната програма.

В надпреварата европейският шампион за 2026 година Ника Егадзе остана десети, докато двукратният първенец на Европа Адам Сяо Хим Фа, трети след кратката програма, завърши седми. Сред зрителите в залата беше и седемкратната олимпийска шампионка по гимнастика Симон Байлс, която за първи път наблюдава Зимни олимпийски игри на живо.

