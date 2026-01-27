БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?

По света
Снимка: БГНЕС/Архив
Цената на златото продължава да бележи исторически рекорди. Днес стойността на благородния метал се движи около 5100 долара за тройунция. Оказва се, че от поскъпването на златото за 4 години Русия е получила печалба, която почти се равнява на замразените ѝ активи в Европейския Съюз. От началото на войната в Украйна много централни банки започнаха да купуват злато, като Полша вече има повече златни запаси от Европейската централна банка.

Това не е историческа възстановка, а реална треска за злато. Повече от век след златната надпревара, блясъкът на благородния метал отново привлича търсачи на богатство в Аляска.

Мики Кроуз, златотърсач: "Да, намирам злато. Но всичко това е било изкопано преди. Аз просто откривам остатъци."

Заради финансовата и геополитеческа несигурност от последните години златната треска завладя и цели държави. Според Световния златен съвет от 2022 г. някои централни банки са добавили стотици тонове кюлчета към резервите си.

От началото на войната в Украйна, Русия е увеличила богатството си с 900 хиляди тройунции, като вече съхранява почти 75 милиона тройунции злато. От скока на цената на благородния метал Русия е спечелила 194 милиарда долара, а замразените ѝ активи в Европейския съюз са 212 милиарда долара.

Най-големият купувач на злато в света миналата година е била Полша. Тя вече разполага с 550 тона злато - с почти 50 тона повече от Европейската централна банка. Целта на Варшава е да притежава поне 700 тона. Активен купувач на благородния метал през 2025-та е била и Сърбия. Чехия също е увеличила златните си активи. През последните години Турция и Китай трупат все по-големи златни резерви.

Джао Джинха, продавач на злато: "Цените на златото са рекордно високи. Ако цената падне, със сигурност пак ще се покачи, защото златото е форма на валута. Това е нещо, което запазва стойността си."

Китай е най-големият пазар на злато в света. Китайската централна банка има около 2 300 тона злато. Страната си има и "златна столица", където търсенето на метала се е превърнало в туристическа атракция. В някои дни в района регистрират до 40 хиляди посетители.

Гуо Джиануен, калиграф: "Хората винаги са обичали златото и за това винаги ще бъде търсено."

В края на годината в Китай беше открита нова златна мина, която е една от най-големите в света. Предполага се, че там залежите са около 1100 тона от благородния метал. Вчера Китай обяви, че купува канадска златна компания, която е една от най-големите на световния пазар. Заради сделката американският президент Доналд Тръмп заплаши Отава с нови мита.

снимки: БТА, БГНЕС/Архив

