Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?

Цената на златото продължава да бележи исторически рекорди. Днес стойността на благородния метал се движи около 5100 долара за тройунция. Оказва се, че от поскъпването на златото за 4 години Русия е получила печалба, която почти се равнява на замразените ѝ активи в Европейския Съюз. От началото на войната в Украйна много централни банки започнаха да купуват злато, като Полша вече има повече златни запаси от Европейската централна банка.

Това не е историческа възстановка, а реална треска за злато. Повече от век след златната надпревара, блясъкът на благородния метал отново привлича търсачи на богатство в Аляска.

Мики Кроуз, златотърсач: "Да, намирам злато. Но всичко това е било изкопано преди. Аз просто откривам остатъци."

Заради финансовата и геополитеческа несигурност от последните години златната треска завладя и цели държави. Според Световния златен съвет от 2022 г. някои централни банки са добавили стотици тонове кюлчета към резервите си.

От началото на войната в Украйна, Русия е увеличила богатството си с 900 хиляди тройунции, като вече съхранява почти 75 милиона тройунции злато. От скока на цената на благородния метал Русия е спечелила 194 милиарда долара, а замразените ѝ активи в Европейския съюз са 212 милиарда долара.

Най-големият купувач на злато в света миналата година е била Полша. Тя вече разполага с 550 тона злато - с почти 50 тона повече от Европейската централна банка. Целта на Варшава е да притежава поне 700 тона. Активен купувач на благородния метал през 2025-та е била и Сърбия. Чехия също е увеличила златните си активи. През последните години Турция и Китай трупат все по-големи златни резерви.

Джао Джинха, продавач на злато: "Цените на златото са рекордно високи. Ако цената падне, със сигурност пак ще се покачи, защото златото е форма на валута. Това е нещо, което запазва стойността си."

Китай е най-големият пазар на злато в света. Китайската централна банка има около 2 300 тона злато. Страната си има и "златна столица", където търсенето на метала се е превърнало в туристическа атракция. В някои дни в района регистрират до 40 хиляди посетители.

Гуо Джиануен, калиграф: "Хората винаги са обичали златото и за това винаги ще бъде търсено."

В края на годината в Китай беше открита нова златна мина, която е една от най-големите в света. Предполага се, че там залежите са около 1100 тона от благородния метал. Вчера Китай обяви, че купува канадска златна компания, която е една от най-големите на световния пазар. Заради сделката американският президент Доналд Тръмп заплаши Отава с нови мита.

