БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трети ден блокда по границите - Черна гора е под заплаха от криза с горивата

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
отразява случващото венецуела сащ цените горивата
Слушай новината

Черна Гора може да бъде изправена пред недостиг на горива заради блокадите на шофьори на камиони срещу ограничителни правила за влизане в ЕС.

Протестите, които започнаха от началото на седмицата, блокираха и пристанище Бар на Адриатическо море, основната точка за внос на горива в страната. Там са и най-големите хранилища за горива в Черна гора, която няма свой капацитет за рафиниране на петрол.

Енергийното министерство поиска от всички петролни компании в страната информация за запасите на склад.

Доставките в момента са намалени до необходимото количество за зареждане на бензиностанциите и така пазарът ще може да функционира само още няколко дни. Шофьорите на камиони имат разрешение за протести в Черна гора до утре на обяд, но са поискали удължаване на блокадата.

#блокдата #Черна гора #превозвачи #горива #граница

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?
6
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
6
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София

Още от: Европа

Кая Калас: Европа вече не е център на тежестта за Вашингтон
Кая Калас: Европа вече не е център на тежестта за Вашингтон
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
Френското правителство оцеля след вот на недоверие Френското правителство оцеля след вот на недоверие
Чете се за: 02:05 мин.
Руски удар по влак в Украйна Руски удар по влак в Украйна
Чете се за: 01:37 мин.
81 години от освобождаването на Аушвиц 81 години от освобождаването на Аушвиц
Чете се за: 00:52 мин.
САЩ изпраща имиграционни агенти да охранятват Игрите в Италия САЩ изпраща имиграционни агенти да охранятват Игрите в Италия
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не" Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ