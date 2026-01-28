Трети ден блокда по границите - Черна гора е под заплаха от криза с горивата

Черна Гора може да бъде изправена пред недостиг на горива заради блокадите на шофьори на камиони срещу ограничителни правила за влизане в ЕС.

Протестите, които започнаха от началото на седмицата, блокираха и пристанище Бар на Адриатическо море, основната точка за внос на горива в страната. Там са и най-големите хранилища за горива в Черна гора, която няма свой капацитет за рафиниране на петрол.

Енергийното министерство поиска от всички петролни компании в страната информация за запасите на склад.

Доставките в момента са намалени до необходимото количество за зареждане на бензиностанциите и така пазарът ще може да функционира само още няколко дни. Шофьорите на камиони имат разрешение за протести в Черна гора до утре на обяд, но са поискали удължаване на блокадата.



