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Трима български борци започват днес участието си на европейското първенство до 17 г. в Истанбул

от БНТ
08:06, 31.07.2023
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
трима български борци започват участието европейското първенство истанбул
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Националите до 17 години започват участието си на европейското първенство по борба в Истанбул.

Шампионатът ще бъде открит със схватки в класическия стил. Днес на тепиха ще излязат Альоша Иванов (55), Антонио Христов (65) и Илиян Димитров (110).

В класически стил треньорите Юлиян Георгиев, Милен Димитров, Мартин Велев ще разчитат на следните състезатели:

45 кг Калоян Иванов, "Ботев-93", Враца

55 кг Альоша Илиев, "Плевен", Плевен

60 кг Христо Валентинов, "Ботев-93", Враца

65 кг Антонио Христов, "Ботев-93", Враца

71 кг Сергей Стоев, "Балкан", Ботевград

92 кг Радостин Василев, "ЦСКА", София

110 кг Илиян Димитров, "Левски", София


В свободния стил Диан Динчев води трима млади таланти:

65 кг Ердал Галип, "Черноморец-св.борба", Бургас

71 кг Стилиян Джоров, "Би Риал", Сандански

80 кг Григор Чернаков, "Берое", Стара Загора

При кадетките ще бъдем представени само от Виктория Бойнова (57 кг, ЦСКА), водена от личния си треньор Петър Касабов.

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#европейско първенство по борба до 17 г. #борба
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