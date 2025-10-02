Трима грузинци са задържани за домови кражби в София

Софийската районна прокуратура повдигна обвинения срещу трима грузински граждани за серия домови кражби в кварталите „Хаджи Димитър“ и „Гоце Делчев“. Престъпленията са извършени в периода май–септември тази година, а щетите се изчисляват на около 20 хиляди лева.

„Има серия домови кражби, които са извършени от грузински граждани. Същите са обвинени. Задържани са по мярка за неотклонение "задържане под стража", наложено от Софийския районен съд“, съобщи наблюдаващият прокурор Иван Димитров.

Извършителите са разкрити след сигнал на граждани за подозрителни лица. Те са били открити в хостел, в една стая, където са намерени и специализирани технически средства за влизане взлом.

На този етап не са установени връзки с български граждани. На тримата са повдигнати обвинения и могат да получат до 10 години затвор.

