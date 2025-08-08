БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Триумф за Бен Шелтън на турнира в Торонто

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Американецът победи Карен Хачанов във финала след обрат.

Бен Шелтън
Снимка: БТА
Бен Шелтън ще се изкачи до рекордното 6-то място в ранглистата на АТР при следващото ѝ обновяване, след като спечели титлата от турнира в Торонто, който е от категория Мастърс 1000. На финала 22-годишният американец се наложи с 2:1 сета над Карен Хачанов, в отделните части 6:7 (5), 6:4, 7:6 (3).

„Чувството е нереално. Беше много дълга седмица, не беше ника лесно да стигна до финала. Най-добрият ми тенис излезе наяве в най-важните моменти. Бях непоколебим, упорствах, бях издръжлив. Всички качества, които обичам да виждам в себе си“, коментира левичарят след двубоя.

Шелтън стана най-младият американец, който триумфира в надпревара от Мастърс 1000 сериите от 2004 г. насам, когато Анди Родик, тогава на 21 г., спечели титлата в Маями. Победата в Торонто ще изкачи Шелтън до 4-то място в годишната ранглиста „Пътят към Торино“, която се гледа за участие на Финалите на АТР от 9 до 16 ноември.

По пътя към титлата Шелтън победи последователно и двама представители на Топ 10 – Алекс Де Минор и Тейлър Фриц. Преди това оцеля в трисетови битки срещу Брендън Накашима и Флавио Коболи.

За американеца това е трета титла след триумфите в Токио (2023 г.) и Хюстън (2024 г.).

Двубоят беше изключително равностоен. И двамата финалисти спечелиха по 49 точки в първия сет и 29 във втория. Във финалната част Шелтън взе 36 точки срещу 31 за Хачанов.

С успеха американецът вече води с 2-0 победи в преките двубои с Хачанов, след като записа победа над този опонент и по-рано през сезона в Индиън Уелс. Двамата попаднаха в една четвъртина на Мастърс 1000 турнира в Синсинати, който е следващият в календара.

