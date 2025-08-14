БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

УЕФА показа банер в знак на съпричастност към децата във военните зони преди мача за Суперкупата

от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Посланието е силно и ясно. Банер. Призив, написаха от европейската футболна централа в пост в социалната мрежа X.

Суперкупа на Европа
Снимка: БТА
УЕФА показа банер с посланието "Спрете да убивате деца. Спрете да убивате цивилни" преди мача за Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Тотнъм снощи. Той беше поставен пред отборите преди началото на мача на "Стадио Фриули" в Удине (Италия).

"Посланието е силно и ясно. Банер. Призив", написаха от европейската футболна централа в пост в социалната мрежа X.

Това се случва ден, след като Фондацията на УЕФА за деца обяви последната си инициатива за подпомагане на деца, засегнати от войната в различни части на света в партньорство с "Лекари на света", "Лекари без граници" и "Хендикап Интернешънъл".

Те са благотворителни организации, "предоставящи жизненоважна хуманитарна помощ за децата в Газа", заявиха от УЕФА в прессъобщение във вторник.

Европейската централа е подкрепяла проекти, отнасящи се до деца, засегнати в конфликтни зони в Афганистан, Ливан, Судан, Сирия, Йемен и Украйна, припомня АП.

Свързани статии:

ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа на УЕФА
ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа на УЕФА
Французите възкръснаха в редовното време, а при дузпите повториха...
Чете се за: 06:37 мин.
