Уес Браун и Якубу Айегбени очакват с нетърпение "Мача на Надеждата"

Звездите от английската Висша лига Уес Браун и Якубу Айегбени се присъединяват към благотворителната кауза на Фондация "Стилиян Петров". Двамата отправиха поздрав към българската публика с видеообръщение, записано непосредствено след поредния им успешен благотворителен мач в чужбина.

Следващата голяма спирка на футболните легенди е Бургас, стадион "Лазур", където на 6 юни от 17:00 часа предстои благотворителният "Мач на Надеждата".

"Още един благотворителен мач приключи. Момчетата бяха изключителни", сподели Стилиян Петров във видеото.

Легендарният бранител на Манчестър Юнайтед Уес Браун и нигерийският нападател Якубу Айегбени с ентусиазъм потвърдиха пристигането си в България.

"Ще бъдем там и ще е страхотен ден. Страхотен повод. Стилян е прекрасен човек. Очакваме "Мача на Надеждата", сподели Браун. "Ще се видим в Бургас", допълни Якубу.

Очаква се в следващите дни да бъде обявен пълният списък със звездни участници, както и допълнителни детайли за програмата на събитието.

БНТ 3 ще излъчи на живо "Мача на надеждата".