Ураганен вятър във Враца повали дървета, много населениместа са без ток

Ураганен вятър е причинил множество щети във Враца тази нощ. На моменти вятърът е достигал до 120 км/ч и е съборил десетки стълбове, дървета и спирки. Има и населени места без ток. Над 100 сигнала са подадени към момента в общинската администрация. Поетапно започва отстраняване на щетите. Няма пострадали хора.

Паднали стълбове, скъсани кабели, хвърчащи ламарини и керемиди, изпочупени спирки на градския транспорт и съборени кофи за боклук - така осъмна Враца тази сутрин.

Стоян Ковашки: "Такъв вятър не съм виждал преди, страшничко е. Виждам там има счупени дървета, по същия начин, не е хубаво. Страшно е, трябва да се пазят хората." Татяна Иванова: "Страх ме е да ви кажа, ама няма начин, трябва да отида да си изпиша лекарствата по Здравна каса и трябва да изляза."

Ураганният вятър прекърши елха, която падна върху заведение. За щастие в този момент то е било затворено. Към момента няма данни за пострадали и бедстващи хора.

Рени Крумова: "Не ме е страх, за хляб отивам. Това е нещо нормално предполагам за времето сега къде е."

До вчера на централния площад в града имаше коледен базар. От него обаче не е останало нищо след силните пориви с близо 100 км/ч.

Кризисният щаб на Община Враца координира действията на терен. Работи се върху подадените сигнали и се предприемат мерки за обезопасяване и отстраняване на опасни обекти.

Вероника Ценова, зам.-кмет на община Враца: "Описваме щетите, поетапно е започнало отстраняването. Работим съвместно с общинската администрация, пожарна безопасност, полицията, както и БКС-то към града. Част от щетите, които са нанесени, вече сме започнали да ги отстраняваме."

Снимки: БТА

Има и няколко населени места без ток.

Вероника Ценова, зам.-кмет на община Враца: "Прекъсвания към момента има в село Бели извор, частично в село Чирен, квартал "Бистрец" като сигнали са подадени и се работи по отстраняването на авариите."

Ако вятърът не утихне, местната власт е в готовност да обяви бедствено положение. За целия ден е в сила жълт код за силен вятър за 13 области. А за три области от Северозападна България има и предупреждение за поледици - това са Видин, Монтана и Враца.

По темата работят: Цанка Николова, Мирослава Георгиева