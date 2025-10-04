Успешен дебют за баскетболния национал Борислав Младенов и тима на Виена в Адриатическата лига

Борислав Младенов и Виена увенчаха своя дебют в Адриатическата лига с успех. Пред своя публика българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Лирия с 85:84 в мач от първия кръг в група B.

Младенов се включи от пейката и остана в игра 20 минути. За това време българският национал завърши с 3 точки, 2 асистенции и 1 отнета топка. При стрелбата си крилото бе 0/3 от близка дистанция и 1/1 от тройката.

Грегор Глас записа 27 точки, 5 борби и 5 тройки за победителите.

Следващият мач за момчетата на Майк Кофин в Адриатика ще бъде на 11 октомври (събота), когато ще гостуват на Спартак Суботица.



