В ЦСКА изразиха амбиции за сплотяване и надграждане при завръщането си в НБЛ

Новият старши треньор на мъжкия баскетболен отбор на ЦСКА Йордан Бозов заяви, че е бил привлечен от факта, че желанието за развитие на млади състезатели на този етап е приоритет пред задължителното преследване на победи.

„ЦСКА ми е на сърцето. Хубавите спомени и емоционалната привързаност не са единственият мотив“, обясни Бозов решението си да приеме офертата от „червените“.

Бившият национал смята, че състезателите на ЦСКА са на прилично ниво и потвърди трансфера на 19-годишния Калоян Колев в испанския Ла Лагуна Тенерифе.

Колкото до новото чуждестранно попълнение Нана Антви- Боасиако, Йордан Бозов каза на днешната пресконференция на баскетболния ЦСКА, че той пасва на философията на тима, а наставникът ще се стреми ролята на ЦСКА в Националната баскетболна лига да не бъде само за бройка.

Президентът на „червените“ Гинко Василев определи случващото се с ЦСКА като нова ера за клуба и разкри амбициите до две години да стартира строеж на нова зала с капацитет 5000 души.

„Няма да мислим да печелим, а да обиграем състава и да създадем едно силно ядро за следващите години. Не е важно дали ще сме последни или първи, а да надградим и сплотим отбора“, коментира Василев, който добави, че всичко зависи от състезателите на „червените“, за които се надява да накарат феновете да пълнят залата за мачовете на ЦСКА.

На срещата с медиите присъства и новият капитан на отбора Виктор Гергов, който вярва, че наличието на повече момчета от школата на клуба ще помогне за по-голямата сплотеност на състава.