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В разгара на летните отпуски – какво трябва да знаем за пътуването си

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Експертите от Европейския потребителски център в България напомнят какво да проверим преди тръгване

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Сезонът на отпуските е в разгара си, а експертите от Европейския потребителски център в България напомнят какво да проверим преди пътуване.

Преди да тръгнем към терминала, една бърза проверка може да ни спести усложнения и допълнителни разходи. Желателно е да измерим и претеглим ръчния си и чекиран багаж, за да сме сигурни, че е в допустимите ограничения. Много често допълнителните такси за по-голям или тежък багаж, са по-високи от цената на самолетните билети.

Добре е да използвате приложението на авиокомпанията, но освен в него да проверите информацията и на сайта на ѝ. Там може да направите онлайн чекиране и да следите за промени в полета. Ако имате проблеми с онлайн резервацията може да използвате друг браузер или да опитате по-късно.

Не всяко пътуване приключва безпроблемно – понякога трудностите започват след пристигането. Вече сте кацнали, но куфарът ви не излиза на лентата за багаж – трябва да подадете сигнал още на летището и да попълните протокол за нередност. Ако е необходимо да си купите вещи от първа необходимост, запазете касовите бележки. Ако сте взели багажа си, но той е повреден или счупен е необходимо да го заснемете преди да напуснете територията на летището и да съобщите писмено на превозвача.

Летните ваканции все по-често преминават не в хотел, а в апартаменти или къщи под наем, които резервираме онлайн. Преди да запазите нощувка е важно да проверите не само снимките на мястото, но и последните отзиви от други посетители, както и условията за анулиране и часовете за настаняване.

При разминаване между обявата и реалните условия, трябва да съобщите за проблема веднага след пристигането си. А ако сте от хората, които не обичат да се разделят с домашния си любимец – проверете и дали се допускат животни в мястото.

И не забравяйте – възникне ли проблем с търговец от друга държава в Европейския съюз, може да потърсите съдействие от Европейския потребителски център в България.

Автор: Яна Тодорова, стажант-репортер

#летни отпуски #туристически пътувания #пътувания #отпуски

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