В "Референдум": Президентската оставка и промените в изборните правила

И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
ЗАПАЗЕНИ

от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
референдум президентската оставка изборните правила
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
По-голяма част от българите одобряват решението на президента Румен Радев да се оттегли от поста държавен глава. Това показва проучването на "Галъп интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум" тази вечер.

Според допитването 64 процента от анкетираните подкрепят действията на Радев, 23 на сто – не подкрепят оттеглянето му от президентската институция.

Повечето от участвалите в проучването – 53% смятат, че Румен Радев ще се яви на изборите със собствена партия, според 31 на сто – това ще стане с с друга партия.

Относно предстоящите избори и обсъждането на промените в Изборния кодекс, голяма част от анкетираните смятат, че промени в изборните правила трябва да се правят след изборите, при ново политическо мнозинство. Такова е мнението на 51 на сто. "За" промените сега, преди вота, са 34%.

По отношение на доверието в изборния процес - 46 на сто от запитаните смятат, че гласът им на вота не се отчита коректно. На обратното мнение са 38%.

#оставката на президента #изборни правила #предаването "Референдум" #промени в Изборния кодекс

