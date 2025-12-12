БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

В защита на европейското - въвежда се 3€ за малки пратки в ЕС

Тоня Димитрова
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Мярката цели да се справи с наводняването на европейския пазар с евтини китайски стоки

решенията влизането българия еврозоната приети остават сила
Финансовите министри от Европейския съюз договориха 3 евро мито върху всички малки пратки от 1-ви юли догодина. Мярката цели да се справи с наводняването на европейския пазар с евтини китайски стоки.

Решението идва само месец, след като беше въведено изключение за митата върху пакети на стойност под 150 евро.

Фиксираната тарифа върху малките пратки ще бъде временна до намирането на дългосрочно решение, съобщи говорител на Еврокомисията.

Миналата година в Европейския съюз са получени такива пратки на стойност над 4 милиарда и половина евро, 91% от тях са с произход от Китай.

